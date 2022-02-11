Sinsi plan! Ermeni askerleri Türkiye'ye karşı savaşmak için bölgeye geldi
Rusya ve İran'ın desteği ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejiminin ordusunda Ermenistan askerleri görev almaya başladı.
Suriye'de Rusya ve İran destekli Beşar Esed rejimi saflarında yer alan Ermenistan askerleri bölge kaynaklarınca görüntülendi.
Mepa News'te yer alan habere göre, Rus yanlısı hesapların sosyal medyada dolaşıma soktuğu görüntülerde, Suriye'de savaşan Ermenistan ordusu mensuplarına ait olduğu belirtilen askerlerin sahadaki görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde askerlerin Suriye'nin çeşitli bölgelerinde verdiği pozlar yer alıyor.
Fotoğrafların Suriye'nin neresinde çekildiği bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimlerin tahrip edilmiş halde olduğu göze çarptı.