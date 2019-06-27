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Sinsi plan deşifre oldu! 8 kilo toz esrar böyle bulundu

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından gişelerde durdurulan minibüste, tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo toz esrar ele geçirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:25
Sinsi plan deşifre oldu! 8 kilo toz esrar böyle bulundu

Türkiye'nin doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sevkiyatın yapılacağı aracı belirleyerek takibe aldı. Şanlıurfa - Adana otoyolu Gaziantep Doğu gişelerinde durdurulan minibüste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 8 kilo toz esrar ele geçirildi.

Tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenmiş

Ekipler, narkotik köpeklerin uyuşturucu kokusunu almasını önlemek amacıyla araca tamamen dondurulmuş poşetler içerisinde hayvansal iç yağlarının konulduğunu belirledi. Ancak uyuşturucu kokusunu alan narkotik köpeğin tepkisi üzerine polisler, yağları minibüsten indirerek detaylı arama yaptı. Ekipler, minibüsün içerisindeki incelemede aracın taban kısmına gizlenen ve izocamlarla kamufle edilen 8 paket halinde 8 kilo toz esrar ele geçirdi.

Esrar maddesine el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:25
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. gözaltı
  6. toz esrar

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