Sinsi ilerliyor, böbreği vuruyor! Çocuklarda bu belirtiye dikkat

Çocuklarda ilk etapta basit bir idrar yolu enfeksiyonu gibi görülen böbrek reflüsü, zamanında fark edilmediğinde ağır sonuçlar doğurabiliyor. Böbrek reflüsünün teşhisinde geç kalındığında sürecin böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini ifade eden MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, bu hastalığa karşı aileleri uyardı.

Bu belirti çok önemli

Böbrek reflüsünün (vezikoüreteral reflü) çocuklarda sık görülen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Hastalıkgenellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor. Daha büyük çocuklarda idrar yaparken yanma, karın ve alt karın ağrısı gibi şikayetler de görülebiliyor. Bebeklerde ise belirtiler daha farklı seyrediyor. Bebeklik döneminde huzursuzluk, emmeme, ateş, idrarın renginde ve kokusunda değişiklik gibi bulgularla karşımıza çıkabilir” dedi.

‘Böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olabilir’

Böbrek reflüsünün önemine dikkat çeken Prof. Sılay, “Hastalık tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Böbrek reflüsü, ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tekrarlayan enfeksiyonların artmasına, hipertansiyona ve böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olabilir” diye konuştu.

Tedavi süreci nasıl planlanıyor

Tedavi sürecinin her çocuk için farklı planlandığını belirten Prof. Dr. Sılay, çocuk nefrolojisi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Hastalığın derecesi, çocuğun yaşı, cinsiyeti, böbrekte hasar olup olmadığı ve işeme fonksiyonları gibi birçok faktörün tedavi kararında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “Bazı hastalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olurken, bazı hastalarda girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyulabilir” dedi.

Endoskopik enjeksiyon yönteminin seçilmiş hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Sılay, “İdrar yolundan kameralı sistemle girilerek yapılan bu işlem yaklaşık 15 dakika sürer ve böbreğe olan kaçağı düzeltebilir” dedi. İleri vakalarda ise cerrahi müdahalenin gündeme geldiğini belirtti.

Robotik cerrahide başarı oranı nedir?

Günümüzde robotik cerrahinin böbrek reflüsü tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Sılay, bu yöntemle yüksek başarı oranlarına ulaşıldığını söyledi. “Robotik cerrahi ile milimetrik girişlerle yapılan operasyonlarda başarı oranı yüzde 95’in üzerindedir. Hastanede kalış süresi kısalır, ağrı daha az olur ve estetik açıdan daha iyi sonuçlar elde edilir” diye konuştu.

‘Erken teşhisle başarı oranı çok yüksek’

Erken teşhisin tedavi başarısında belirleyici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sılay, “Zamanında tanı konulduğunda böbrek reflüsü büyük oranda tedavi edilebilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların mutlaka değerlendirilmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.