Dünya KOAH Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

KOAH’ın hava yollarında kalıcı daralma ve nefes alıp vermede güçlükle seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Olcay, özellikle efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam çıkarma şikâyetlerinin hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu şikâyetlerin yaşlılığa veya sigara kullanımına bağlı olduğu düşünülerek ihmal edilmesinin erken tanıyı geciktirebileceğine dikkat çeken Olcay, belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Sigara kullanımının KOAH’ın en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu kaydeden Olcay, pasif içicilik, hava kirliliği, mesleki toz ve dumanlara maruz kalma ile odun ve kömür gibi yakıtların dumanını solumanın da hastalık riskini artırdığını belirtti.

KOAH tanısının hekim değerlendirmesi ve solunum fonksiyon testi (spirometri) ile konulduğunu aktaran Olcay, sigaranın bırakılması, uygun ilaç tedavileri ve pulmoner rehabilitasyonla belirtilerin kontrol altına alınabildiğini, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılarak yaşam kalitesinin artırılabildiğini kaydetti.

Akciğer sağlığının korunması için tütün ürünlerinden ve dumandan uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, hekim tarafından önerilen aşıların yaptırılması ve ilaçların doğru teknikle, düzenli kullanılması gerektiğini belirten Olcay, düzenli hekim kontrollerinin de aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Uzun süren öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı şikâyetleri bulunanların vakit kaybetmeden Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvurmaları gerektiğini vurgulayan Olcay, KOAH’ta erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takibin yaşam kalitesinin korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.