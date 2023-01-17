  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Renault'tan sürpriz Türkiye kararı! 270 bin liraya sıfır otomobil satacaklar

Babacan rahatsız olsa da SİHA vuruyor, duman tütüyor! Fransız basını yazdı

Kiracılıkta yeni dönem! Yüzde 30’u geçti deyip açıkladı

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Depoları doldurun, tarih verildi

Milyonlar merak ediyordu! 'Rusya Türkiye'den İHA istedi mi?' sorusuna Bayraktar'dan dikkat çeken cevap

9 yıl sonra geri adım: Afrika ülkesi o kararı duyurdu! Sarsan açıklama: Kosova'yı tanımaktan vazgeçtik

ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak

Asıl kriz kapıda! Yazın Türkiye'yi büyük zorluk bekliyor

İngiliz şirketlerine ve aşırı zenginlere yaradı! Oxfam, pandemi, fiyatlarındaki keskin artış: 2.7 milyarlık servet

Meteoroloji'den beklenmedik kar fırtına uyarısı! Türkiye'yi sis, pus saracak! Ocak hava durumu listesi
Medya Sinsi Ali Babacan'a tarihi ayar! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti
Medya

Sinsi Ali Babacan'a tarihi ayar! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Salih Tuna, son zamanlardaki çıkışlarıyla büyük tepki çeken Ali Babacan'a tarihi bir ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:27:00 -
Sinsi Ali Babacan'a tarihi ayar! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Salih Tuna, son zamanlardaki çıkışlarıyla büyük tepki çeken Ali Babacan'a tarihi bir ayar verdi. 

Babacan'ı "sinsi" olarak nitelendiren Tuna, "Sinsilik bambaşka bir huydur. İnsan bir olmaya görsün maazallah her ayağa yatar! Mesela, görünmez olur ama fitnenin tam göbeğinde yer alır. Dosttan düşman, düşmandan dost olur ama fitneciden/bozguncudan hiçbir şey olmaz. Unutmayın, gevşeklik dikiş tutmaz" dedi. 

Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bana sorarsanız, bunların içinde yarınlara güvenle bakan bir tek İP Genel Başkanı Akşener var.

Her şeyden evvel "Başbakan" olacağı için karışanı olmayacak.

Kafası rahat.

Cumhurbaşkanlığına talip olsaydı, masanın diğer aktörleri tarafından yönetilmeyi baştan kabul etmiş olacaktı.

Kolay değildir; Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Gültekin diye biri ve HDP Eşbaşkanı tarafından aynı anda yönetilmek.

Gerçekten zordur. Sözgelimi, biri kuzeye gidelim der, diğeri güneye; kalırsın yolun ortasında!

"Başbakan" oldun mu, kim nereye giderse gitsin, umurunda olmaz. Kendinden başka kimseye de hesap vermezsin. Halk dahil. Çünkü halk cumhurbaşkanı seçecek, başbakan değil.

Hülasa, Akşener akıllı kadın. Başbakan olmayı hedeflemekle kendini sağlama almış oldu.

Lakin, masa sağlam değil, onu ne yapacak? Masa devrildiğinde başbakanlık hayalinin suya düşeceği muhakkak.

Masa sağlam olsaydı, şimdiye değin cumhurbaşkanı adayını çoktan belirlerlerdi.

İşin garibi, masanın yol haritası da belirsiz. Masanın harici ve dahili sakinlerinin "duruşları" da belirsiz de denge sağlanmış oluyor!

Şu hale bakar mısınız:

Liberallik iddiasındaki Babacan, Marksist ekonomist ve aktivist Rosa Luxemburg konulu oyunlarda arzı endam ediyor, "Eşcinsel evliliklere bizim toplumumuz hazır değil" diyen Akşener'in cumhurbaşkanı adayı umrede!

Her fırsatta dile getirdiğim üzre, ortak dertleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürmekten ibaret. Malumunuz, küresel emperyalizmin himayesindeki FETÖ ve PKK da aynı dertle mustarip.

Fakat, dedim ya kurdukları masa hiç sağlam değil. O kadar ki cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden bile yıkılabilir.

O vakit ne yapacaklar?

Benim önerim, elleri boş evlerine döneceklerine hiç değilse bir hatıra mesabesinde masayı bölüşsünler.

Akşener masanın gövdesini isteyecektir. Bu da gayet doğal. Ellerinin arasından koca bir başbakanlık kayıp gitmiş biri olarak, en çok onun teselliye ihtiyacı olacak!

Masanın gövdesi gidince, geriye 4 ayak, 5 aktör kalıyor!

Hadi diyelim, Karamollaoğlu büyüklük gösterdi, hakkından feragat etti veya Gültekin adlı şahsı unuttular...

Peki, Davutoğlu 1 ayağa ikna olacak mı bakalım! Gerçi onu da anlamak lazım, 3 dönem başbakanlık yap, rüyalarında Hegel'le tartış, sonra da gel masanın 1 ayağıyla yetin! İnsan derviş olsa zor katlanır.

Yine de, Babacan gibi masanın 1 ayağını alıp da arkadan başka "ayaklara" yatacak kadar sinsi olacağını sanmam.

Sinsilik bambaşka bir huydur. İnsan bir olmaya görsün maazallah her ayağa yatar!

Mesela, görünmez olur ama fitnenin tam göbeğinde yer alır.

Dosttan düşman, düşmandan dost olur ama fitneciden/bozguncudan hiçbir şey olmaz.

Unutmayın, gevşeklik dikiş tutmaz.

O kadar ki, devlet eliyle Bank Asya'yı kurtarmaya çalıştığını unutursun da bu aziz milletin son yıllardaki en büyük gururu İHA ve SİHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ın şirketine "Devletin tüm imkânları aktarılıyor" iftirası atarsın.

Mahut iftirayı bir bir çürüten söz konusu şirket de "Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..." cevabını vermiş.

Cevap güzel ama bir kusurcuğu var:

Erdem ruh gibidir, teknolojiye benzemez. Bünyeyi terk etti mi bir daha geri dönmez."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Şimdi bu 6+1 şer maasını oluşturup, ittifak içine sokan bunların üst aklı, yani efendileri de ne yapacağını bilmiyor. Bir bu acizlerin durumuna bakıyor, bunlardan bir cacık olmayacağını anlıyor, bunların başına bir Ekmelettin atamak istiyor, öyle siyasi figürü kuvvetli birini bulamıyor. Bu çaresizlik içinde kıvranan üst akıl istemeyerekte olsa bir karar verecek, ancak tüm kapılar Reis'e çıktığını gördüğünden bu 6+1 düşkünler masasını laga lugalarla idare edecek, bu mahluklarda efendi seni işaret etti, yok beni işaret etti diye masa başında kayıkçı kavgası yapacaklar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23