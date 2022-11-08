Sinpaş YTS’den Keçiören’e şube

Genel Müdür Merve Onarlı, başkentte uzun yıllardır özgün konut projeleriyle yer aldıklarını belirterek, “YTS için ilk şubemizi Sıhhiye’de açmıştık. Şimdi de Keçiören’de ikinci şubemizi devreye aldık. Ankaralı müşterilerimizin ilgilerinden çok memnunuz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha ulaşılabilir olmak adına Ankara’da yeni bir şube daha açmak için hazırlıklarımıza başladık” dedi. Onarlı, “Şu anda 22 şehirde 31 şubeyle hizmet veriyoruz. 2023 yılı için planladığımız 50 şubeye ulaşma hedefimizi talepler böyle yoğun devam ettiği sürece planlanandan önce gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Onarlı, ayrıca “Türkiye’nin en köklü firmalarından biriyiz. Sahip olduğumuz marka değeri ve itibar sayesinde tasarruf finansmanı sektöründe yatırım yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyoruz” şeklinde konuştu.

Planlar büyüyor

Sinpaş YTS, Türkiye’nin her yerinde tüm gelir gruplarından müşterilerine sunduğu Çekilişli ve Serbest Planlı Tasarruf Modelleri’yle öne çıkıyor. Firma, bu modellerle dileyenlerin finansal gereksinimlerini ceplerine uygun şekilde karşılama imkânı sunuyor.

Sinpaş YTS, birikimlerini kazanca dönüştürmek isteyenlere farklı kampanyalarla daha çok kazanç olanağı sağlıyor. Firmanın 30 Kasım 2022’ye kadar geçerli yeni kampanyasıyla tasarruf edecekler için hizmet bedelinde yüzde 50 indirim hakkı tanınırken ödemelerin sekizinci ayında teslim garantisi veriliyor. Yalnızca 2 bin kişiyle sınırlı olan kampanyada faizsiz ödeme planlarıyla ev, iş yeri veya araç satın almak isteyen müşteriler farklı tasarruf planlarını da tercih ederek çekilişle şanslarını deneyebiliyorlar. Sabit veya az az artan taksitlerle ödemelerini yapabiliyorlar. Teslimat tarihlerini öne çekebilecekleri farklı planlarla da ilerleyebiliyorlar.