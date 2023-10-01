Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile ev ve araç sahibi olmak çok kolay, “Yeter ki İste”
Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe öncü markası Sinpaş, her gelir grubundan müşterilerine faizsiz finansman desteği sunduğu “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı” sistemini “Yeter ki İste” sloganıyla yayına giren yeni reklam filmiyle tanıttı.
Sinpaş güvencesi ve tecrübesiyle kurulan ‘SinpaşYapı Tasarruf Sandığı’ her gelir grubundan insanı yuva ve araç sahibi yapma hedefini ilk reklam filmiyle duyurdu.
Yarım asırdır birbiriyle bütünleşen Sinpaş ve yuva kavramlarından yola çıkılarak daha fazla kişiyi Sinpaş güvencesiyle yuva sahibi yapma isteğini vurgulayan reklam filminde Ajda Pekkan’ın yorumuyla hafızalara kazınan Şehrazat imzalı “Sen İste” şarkısı yeniden uyarlanmış sözleriyle kullanıldı.
Geniş kitlelerce tanınan ve sevilen şarkının verdiği enerjiyi yansıtan reklam filminin yaklaşık 30 kişilik bir ekiple gerçekleşen çekimleri, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın Bağcılar şubesinde ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde 1 gün sürdü.
K A R P A T Independent Advertising Agency imzası taşıyan reklam filminin yapım şirketi Nople Production olurken, yönetmenliğini ise Semih Saygınsoy üstlendi.
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