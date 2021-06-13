Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Son günlerde Çin aşısı için randevu verilmiyor. Peki, Sinovac aşı randevuları açıldı mı?

Sinovac aşı randevusu veriliyor mu? Çin aşısı geldi mi?

Aşı sırası gelenler MHRS üzerinden randevu oluştururken karşılarına seçenek olarak yalnızca Alman aşısı çıkıyor. Çin aşısı olmak isteyenler yeni aşının ne zaman geleceğini, merak ediyor. Konu hakkında önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konu hakkında Sabah’a konuştu. Bakan Koca, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi. Önümüzdeki günlerde Çin aşısıyla ilgili de vatandaşların randevu alabileceği düşünülüyor.