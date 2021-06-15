Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde son bir haftada yeni gruplara aşı hakkı tanındı. Hal böyle olunca vatandaşlar aşıya büyük ilgi göstermeye başladı. Aşı randevusu için sisteme girenler ise Sinovac seçeneğini tercih ettiklerinde hata ile karşılaşıyor. Peki, neden Sinovac aşı randevusu yok?

Sinovac aşı randevusu neden verilmiyor? Çin aşı randevusu ne zaman verilecek?

SGK’lı tüm çalışanlara aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar aşı olmak için MHRS ve e Nabız sistemlerine akın etti. Randevu almak isteyen kişilerin karşısına BioNTech ve Sinovac seçenekleri çıkıyor. Ancak sistem Sinovac’ı seçinde ‘hata’ veriyor. BU sebeple milyonlar neden Sinovac ayı randevusu verilmediğini merak ediyor. Bir süredir Çin aşısı randevusu verilmiyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu aşının tedariki gerçekleştiğinde, Sinovac aşı randevularının açılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi.

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