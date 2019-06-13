0553 313 94 23

Sinop’un turizm beklentisi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta yaz sezonu öncesi turizmin çok güzel ve yoğun olacağını belirtti.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
Sinop’un turizm beklentisi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta yaz sezonu öncesi turizmin çok güzel ve yoğun olacağını belirtti.


Başkan Ayhan yaz sezonuna hazır olduklarını belirterek, “Sinop’ta yaz sezonunun da çok güzel olacağını, çok yoğun bir katılım olacağını, yoğun bir turist akınıyla Sinop’ta karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. Bunun aslında bir denemesini bayram tatilinde yaptık. Bizim edindiğimiz verilere göre bayram tatili boyunca Sinop’a 80 bin aracın girdiği, yoğun bir turist akınının, yoğun bir misafir akınının olduğunu gördük bu kısa 9 günlük tatil sürecince. Okullar bu hafta sonu kapanıyor. Ardından 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. Hemşehrilerimizin bir çoğu, Sinop’u ziyaret edecek olan misafirlerimizin bir çoğu şuan da İstanbul’da seçimi bekliyorlar. 23 Haziran seçimlerinden sonra, Sinop’a yoğun bir misafir akınının olacağını öngörüyoruz ve bütün çalışmalarımız bütün planlarımız da bu yönde yapmış durumdayız. Temizlik konusunda, trafik konusunda dışarıdan gelecek konuklarımızın ve Sinop’ta yaşayan hemşehrilerimizin bir sıkıntı yaşamadan uzun keyifli güzel bir tatil sezonu geçireceğini öngörüyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı
    1. Hareket halindeki kamyonun lastikleri..
    2. "Hububat ihracatını 2 katına..
    3. AK Parti’li Demirtaş’tan, CHP’li..
    4. Arama motoru,e-posta ve asistan..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Kuru patlıcan dolması | Patlıcan..
    7. Elazığ’da YKS’ya girecek öğrenciler..
    8. Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni..
    9. İngilizler peşine düştü, paha..
    10. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    11. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    12. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    13. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    14. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    15. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    16. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    17. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    18. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    19. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    20. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    22. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    23. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    24. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    25. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    26. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    27. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    28. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    29. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    30. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı