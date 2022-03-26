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Yaşam Sinop'taki yunus ölümlerinin sebebi belli oldu
Yaşam

Sinop'taki yunus ölümlerinin sebebi belli oldu

Sinop'ta son dönemde meydana gelen yunus ölümlerinin sebebi belli oldu. Yapılan incelemeler sonucu ölümlerin, balıkçılık etkileşiminden kaynaklandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:13:00 - 2022-03-26 15:22:18
Sinop'taki yunus ölümlerinin sebebi belli oldu

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, kentteki ölü yunuslar üzerine yaptıkları incelemenin tamamlandığını söyledi.

Ölü bulunan yunuslardan 4'ünün otopsi işlemlerinin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapıldığını belirten Özsandıkçı, "Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Hayvanların balıkçılık etkileşimine bağlı olarak öldükleri sonucuna ulaştık" dedi.

"Bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı"

Özsandıkçı, yunusların ölüm nedeninin çok sıra dışı bir durum olmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"Sonuçta iki taraf da balık avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir etkileşim çıkıyor ortaya ancak sayı biraz yüksek. Neden bu hayvanlar bu kadar bu bölgede yoğunlaştı, bunların nedenini de araştıracağız. Çünkü bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı." 

Bu arada kentte bazı bölgelerde kıyıya yine ölü yunuslar vurdu. Yunuslar, incelemelerin ardından belediye ekiplerince toplanarak gömüldü.

 

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