Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 2 tutuklama Sinop'ta düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 kişi tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerinev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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