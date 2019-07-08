Sinop'ta uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk hayatını kaybetti.

Akbaş köyünde ormanlık alanda hayvan otlatan 15 yaşındakiFurkan Diri, uçuruma yuvarlandı. Çocuğun uzun süre evine dönmemesi üzerine hayvanların otladığı bölgeye giden yakınları Diri'yi uçurumda buldu. Köy halkı tarafından uçurumdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Diri'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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