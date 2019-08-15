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Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!

Sinop’ta, 4 ayrı trafik kazası sonucunda 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!

Sinop'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Mehmet Yıldırım idaresindeki 34 LD 7273 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Mehmet Çelik'in kullandığı 55 ABD 482 otomobile çarptı.

Kazada, Ahmet, Betül ve Gülbahar Yıldırım ile Necibe Çelik yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayancık ilçesinden Boyabat yönüne giden Mustafa Demir idaresindeki 34 SN 1157 plakalı otomobil Uzunçay köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücünün yanı sıra Nihat ve Taha Aslan ile Vildan Demir yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boyabat ilçesinde de sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 57 AAH 405 plakalı otomobil ile 57 DH 356 plakalı otomobil Köprücek köyü mevkisinde  çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan Seymen Kurt, Harun Sarıca, İsa Yıldırım, Recep Õzbey, Kasım Yıldırım ve Şaban Çörekoğlu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emrah Özdemir’in kullandığı 57 KA 994 motosiklet Gelincik Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Korkmaz'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
  1. Sinop
  2. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
  3. 75. Yıl Devlet Hastanesi
  4. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi
  5. Trafik kazaları
  6. Mehmet Yıldırım

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