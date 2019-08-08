Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Sinop'ta tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.08 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kent merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrakın yanı sıra bir miktar para ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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