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Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Atatürk’ün 1928 yılında uğramış olduğu Sinop’ta yeni Türk alfabesini tanıtması ve Harf İnkılabı’nı gerçekleştirmesinin 91.

15 Eylül 2019 Pazar 20:55
Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Atatürk’ün 1928 yılında uğramış olduğu Sinop’ta yeni Türk alfabesini tanıtması ve Harf İnkılabı’nı gerçekleştirmesinin 91. yıldönümü, SoloTürk’ün katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Sinop İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen resmi törende, Atatürk’ün Sinop’a gelişini temsil eden gemi meydana yanaştı. Temsili gemiyi karşılayan protokol, bir öğrenci, Vali Köksal Şakalar’a teslim edeceği sancağı önce öptü, sonra kendisine takdim etti. Ardından program Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreniyle devam etti.


Atatürk’ün Sinop ziyaretinde çekilen kara tahta önündeki fotoğrafının heykeli bulunan Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, tarih öğretmeni tarafından o günün anlatımıyla birlikte öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk’ün kara tahta önündeki konuşmaları tiyatro gösterisi düzenlendi. Akşam 17.00 sıralarında Sinop semalarına gelen SoloTürk gösteri ekibinin gerçekleştirdiği uçuşu, yoğun kalabalık izledi.



Etkinlik, Sinop’ta varlığını sürdüren, Atatürk’ün Sinop’a geliş tarihini isminde kullanan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin ‘Cumhuriyet tarihinde Sinop’ fotoğraf sergisiyle devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 20:55
  1. fotoğraf
  2. sergi

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