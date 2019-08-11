0553 313 94 23

Sinop’ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:57
Sinop’ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ferhat Yüksel idaresindeki 57 T 5010 plakalı ticari taksi, ilçeye bağlı Güzelkent köyünden Taşgüney köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan araç, ağaçların arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun çalışma sonucu insan koridoru kurularak yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar Ferhat Yüksel, Emre Çetin, Burak Yücel ve Ceyda Yücel ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    1. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    2. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    3. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    4. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    5. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    6. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    7. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    8. Kurban keserken yaralananlar..
    9. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    10. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    11. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    12. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    13. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    14. Bayram namazından çıkan yayaya..
    15. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    16. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    17. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    18. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    19. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    20. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    21. Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı..
    22. Lokantacı Yalçın Şahin:
    23. Örencik halkından geçmişlerine dua
    24. Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
    25. Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı..
    26. Limonda erken hasat uyarısı
    27. TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı
    28. Ankara-Tahran tren seferleri yeniden..
    29. "Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek..
    30. Kurban kesmeye giderken, aracıyla..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı