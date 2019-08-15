Sinop’ta sağanak uyarısı

Sinop’ta hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre hafta sonu Sinop için gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, cumartesi ve pazar günü Sinop’ta yer yer gök gürültülü ve sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın hızı ise saatte 38 km’ye kadar çıkacak. Denizlerde oluşan dalgalar nedeniyle plaj sahillerinin yanı sıra Sinop Âşıklar sahili ve İskele Meydanı dalgalardan olumsuz etkilenebilir.

Yağış ve şiddetli rüzgardan kaynaklı Sinop’ta nem oranının düşmesiyle, hissedilen sıcaklıkta sert bir azalma hissedilebilir.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kuzey yönünden esecek rüzgâr ile uzmanlar vatandaşların soğuk algınlığına kapılmamaları için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.