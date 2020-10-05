  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:53:25 -
Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 34 CLT 245 plakalı otomobil, Sinop - Boyabat kara yolunun 6. kilometresinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araçlardan savrulan yaralılardan 28 yaşındaki Şaban Bilmez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Olgun (64), Meryem (34), Feyza (7) ve Nisa Torlak (10) ile Murat Akgör (20) tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı
Siyaset

Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay