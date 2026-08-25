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Gündem İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de, sanal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi paketlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Sanal medya hesaplarından DEAŞ propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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