Sinop'ta okullar tatil mi? Sinop Valiliği kar açıklaması: 4 Mart 202 Cuma okullar var mı?

Sinop'ta dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı sonucu 8 ilçede 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Sinop'ta dün akşam saatlerinde meteoroloji tarafından yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kar uyarısının ardından hazırlıklara başladı. Ekiplerin teyakkuzda olduğu kar uyarısında ilk gece, ortalama 200 metre ve üzeri rakıma sahip kesimlere yağan kar, 8 ilçede toplam 132 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler ise kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.

Sinop'ta okullar tatil mi?

Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Sinop Merkez'e bağlı 7 köy, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 11'er köy, Erfelek'te 18 köy, Durağan'da 8 köy, Boyabat'ta 9 köy, Türkeli'de 33 köy ve Ayancık'ta da 35 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop Valiliği 4 Mart 2022 Cuma günü taşımalı eğitimin tatil olup olayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapmadı.

Sinop hava durumu!