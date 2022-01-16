Sinop’ta okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Okullar tatil mi, Sinop’ta okullar tatil edildi mi? Sinop’ta kar tatili var mı? Meteoroloji tarafından turuncu uyarıda bulunan iller arasında yer alan Sinop’ta kar tatili olup olmadığı sorgulanıyor. 17 Ocak yarın Sinop’ta okullar tatil olacak mı? Sorusunu tüm öğrenciler sorguluyor. Sinop okullar tatil mi 17 Ocak 2022 Pazartesi Sinop’ta kar tatili haberi Valilik tarafından geldi mi? Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Sinop için kar tatili 17 Ocak 2019 olacak mı?
17 Ocak 2022 Pazartesi Sinop yarın okullar tatil mi, Sinop kar tatili MEB Valilik son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Ülke genelinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari için turuncu uyarıda bulundu.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.
Sinop’ta okullar tatil mi?
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 9 köy, ilçelerden Gerze’de 24 köy, Erfelek’te 24 köy, Ayancık’ta 40 köy, Boyabat’ta 40 köy, Dikmen’de 12 köy, Türkeli’de 11 köy, Durağan’da 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 17 Ocak yarın Sinop’ta okullar tatil mi? Okulların tatil olup olmadığı henüz belli değil bilgi geldikçe kar tatili burada yer alacaktır.