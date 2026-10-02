Sinop'ta kale surları çevresindeki 4 'kalekondu'nun yıkımına başlandı

Sinop merkeze bağlı Kaleyazısı Mahallesi'nde, kamulaştırma işlemleri tamamlanan 2 parsel üzerindeki 4 'kalekondu' yapının yıkımına başlandı. Çalışmalar, tarihi kale surlarının dokusunun orijinal haline döndürülmesi ve çevresinin düzenlenmesi maksadıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülüyor.

Ruhsatsız olarak inşa edilen binalar, enkaz bedeli ödenerek yıkılıyor. Keten Müzesi karşısındaki ara sokakta süren çalışmaları yerinde inceleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan bilgi aldı. İlk etapta kaldırılan 4 yapının dışındaki binalarda kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanmadı.

Koruma bandındaki 6 parseldeki 12 bina için yıkım süreci başlatıldı

Özarslan, "kalekondu" ifadesinin tarihi surların üzerinde ve çevresinde bulunmaması gereken meskenleri tanımladığını, kelimenin olumsuz bir anlam taşıdığını belirtti.

Vali Özarslan, bütçeyi ve kapsamı şu sözlerle aktardı: "Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destek ve katkılarıyla, özel idaremize gönderilen toplam 17 milyonluk bir bütçe sayesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Kalemizi ve surlarını korumak amacıyla oluşturulan koruma bandı içinde bulunan 6 parseldeki 12 adet surlara bitişik binanın, yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz."

Yıkımlar Koruma Kurulu izniyle ve uzman personel denetiminde yürütülüyor

Yıkım çalışmalarının tarihi doku gözetilerek yürütüldüğünü ifade eden Özarslan, "Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda verdiği izinle ve Müze Müdürlüğümüzün, müze memurlarımızın, uzman personelimizin kontrol ve denetimi altında özel idaremiz tarafından bu çalışma başlatıldı, devam ediyor" dedi.

Geçmişte bu tipte yanlış uygulamaların olduğunu, kalenin silüetini, görünümünü ve estetiğini bozan yapılar bulunduğunu söyleyen Vali, "Yaklaşık 28 parselde bu şekilde kalemize bitişik veya kalemizin silüetine zarar veren konutlar, evler var. Bunları bu şekilde ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak"

Çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür eden Özarslan, tarihi kalenin görünümünün ortaya çıkarılmasının şehrin marka değerine katkı sunacağını belirtti.

"Bu çalışma sayesinde bu güzel eser daha güzel bir şekilde konuşacak ve şiirler, şarkılar söyleyecek" diyen Vali Özarslan, "Olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine bir katkı vermiş olacağız. Bu önemli, güzel çalışmanın mutlaka devamını da getireceğiz" ifadelerini kullandı.