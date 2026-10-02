Altını olanlar dikkat! ABD ekonomisi patladı: Gram altında rekor yükseliş
Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklenen 90 bin kişilik artışın çok altında kalarak 29 bin seviyesinde çakılan istihdam ve yüzde 4,2’ye fırlayan işsizlik oranı, Amerikan ekonomisindeki çöküşü gözler önüne serdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme ihtimalini tavan yaptıran verinin ardından piyasalar hareketlendi. Kritik açıklama öncesi 6 bin 610 liradan işlem gören gram altın, saniyeler içinde 6 bin 650 liraya fırlayarak yatırımcısına bayram ettirdi.