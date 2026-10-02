Altını olanlar dikkat! ABD ekonomisi patladı: Gram altında rekor yükseliş

AĞUSTOS TABLOSU DA DEĞİŞTİ: Piyasaların değerlendirdiği tablo yalnızca eylül ayıyla sınırlı kalmadı. Önceki aya ilişkin istihdam rakamında da aşağı yönlü revizyon yapıldı. Ağustos ayında daha önce 162 bin kişi olarak duyurulan tarım dışı istihdam artışı, 133 bin kişiye indirildi. Bu düzeltmeyle ağustos ayındaki artış, ilk açıklanan rakamın 29 bin kişi altında kaldı. Ağustos verisinin aşağı çekilmesi ve eylülde artışın 29 bin kişiyle sınırlı olması, iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı daha görünür hale getirdi.