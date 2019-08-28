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Sinop’ta hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılmadı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye’nin en mutlu kenti olan Sinop’ta, bu yaz hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılamadı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:47
Sinop’ta hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılmadı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye’nin en mutlu kenti olan Sinop’ta, bu yaz hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılamadı.


Tarihi Sinop Cezaevi, Akliman, Hamsilos Koyları ile Erfelek Tatlıca Şelaleri gibi önemli turizm merkezilerine sahip olan Sinop, yıllık ortalama bir milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, kente gelen ziyaretçi sayısında önceki yıllara oranla gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirterek, “Sinop, bölge turizmi açısından çok önemli bir kent. Yılda 1 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği bir turizm merkezi ancak bu yaz döneminde bayram tatilleri dışında ziyaretçi sayımızda düşüş yaşandı. Sinop olarak kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Hizmet ve kalite noktasında eksiklerimiz var. Şehrin tüm etkenleri bir araya gelerek bu sorunu çözmeliyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:47
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