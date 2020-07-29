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Aktüel

Sinop'ta havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:32:40 -
Sinop'ta havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir otelin yüzme havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle kentte faaliyet gösteren bir otele giden 5 yaşındaki A.A, oyun oynadığı sırada yüzme havuzuna düştü.

Otelde görevli cankurtaranlar tarafından fark edilen küçük çocuk, sudan çıkarıldı.

İlk müdahalesi otel görevlilerince yapılan A.A, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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