Sinop’ta hafta sonu rüzgar şiddetleniyor, rip akıntısına dikkat

Sinop İtfaiye Müdürlüğü, hafta sonu şiddetli eseceği tahmin edilen rüzgâr nedeniyle bir uyarıda bulunularak, “Tüm Sinopluları ve Sinop’ta bulunan konuklarımızı kuzey sahillerinde dikkatli olmaya çağırıyoruz“ dedi.

Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre pazar günü Sinop’ta rüzgârın batı ve kuzey yönünden sık aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edilmekte ve rüzgârın 43 km/s’e kadar ulaşabileceği öngörülmektedir” diye konuştu.

Özbek, Sinop’un kuzey sahillerinde rip akıntısının birçok Sinoplu tarafından bilindiğini ancak yabancı konukların bu durumdan habersiz olabileceklerini belirterek, “Hafta sonu beklenen rüzgarın şiddeti rip akıntısının şiddetini da artırabilecektir. Pazar günü kuzey sahillerimizde Kumkapı, Akliman ve İnceburun mevkisinde rüzgârın denizi kabartması ve rip akıntısı oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı cankurtaran ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri hayati önlem taşımaktadır” şeklinde konuştu.