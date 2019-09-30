0553 313 94 23

Sinop'ta güpegündüz böyle görüntülendiler

Sinop'un Ayancık ilçesinde, karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:43
Sinop'ta güpegündüz böyle görüntülendiler

Ayancık-Erfelek karayolunda seyir halinde olan Birkan Ekinci, Kumluk mevkisinde 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yavru ayıyı kayıt altına almayı başardı.

Sürücü Birkan Ekinci yaptığı açıklamada, çoğunlukla ormanlık ve yerleşim yerinden uzak olan kara yolunda sıkça ayıyla karşılaşıldığını söyledi. Ekinci, "İlk kez bu kadar yakınlaştığım için anı olarak cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedim. Çekim yaparken 1'i yavru 2 ayı da aracımla yanından geçtiğim için onları çekemedim. Bir yandan çekim yaparken, bir yandan da otomobilin camını kapattım, çünkü yavru ayıların peşinden gittiğim için anne ayının saldırısına maruz kalabilirdim" diye konuştu.

Görüntülerde iki yavru ayı kara yolunda hızla ilerlerken bir süre sonra yolun kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pes artık! Engelli kızını işe alacağız deyip bunu yaptılar
    1. Pes artık! Engelli kızını işe alacağız..
    2. Meral Akşener'in hastalığına teşhis..
    3. Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi..
    4. Erdoğan Washington Post'a yazdı: Dost..
    5. Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen..
    6. Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden..
    7. Fatih Terim'in büyük sorunu!
    8. Jandarma Komutanlığı 86 Korucu alımı..
    9. Darbeci Sisi'den darbeci Gülen'e destek!
    10. Akit yazdı, kaynak kitap soygunu bitti
    11. Donald Trump'ı azil korkusu sardı!
    12. Erdoğan’dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    13. Kirli işbirliğini gözler önüne serdi!..
    14. Afganistan Türklerinin lideri Mahdum..
    15. İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor!..
    16. Traktörün altında kalan kişi hayatını..
    17. Çin'de yangın faciası: Çok sayıda...
    18. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü..
    19. Modi’den Türkiye’ye Keşmir düşmanlığı
    20. Brent petrolün varili 61,68 dolar
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!