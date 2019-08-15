Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Sinop İskelesi’nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.

Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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