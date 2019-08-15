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Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.


Sinop İskelesi’nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.


Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
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