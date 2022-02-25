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Yerel Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 02:06:00 -
Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, Gencek köyü Merkez Mahallesi mevkiinde yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 4 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik araştırmalar sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Olayın belirlenmesinin ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yılmaz, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından hayatını kaybeden Salih Demir, Hasan Kaya, Yılmaz Demir ve Mustafa Demir'in cenazesine ulaştı. 4 kişinin cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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