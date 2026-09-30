19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi bitti! TESK’te koltuk değişimi: Yeni Başkan Mehmet Yiğiner oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirildi. Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, TESK’in yeni dönemi için projeler ele alındı. Genel kurul öncesinde 82 birlik ve 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK’in görevdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan delegelerin oy kullanacağı ifade edildi.

Başkanlığa aday olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, kendisine oy veren veya vermeyen herkese eşit şekilde hizmet edeceğini ifade etti. Konfederasyonun 19 yıldır başkanı olan Bendevi Palandöken ve yönetimine de tepki gösteren Yiğiner, eski yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretemediğini iddia etti.

PALANDÖKEN SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

Seçimden önce şaibe açıklamalarında bulunan ve adaylıktan çekilen Bendevi Palandöken, TESK’in esnafların en büyük markası olduğunu belirterek, "TESK, Türkiye’nin en güçlü ve en büyük markası. Değişmeyen tek şey var. Etiklik, yüreklilik ve mücadelecilik. Hepsini yerine getirmeye gayret ettim. Eğilmedim ama kırıldım. Sizin hizmetkarınız olarak bugüne kadar görev yaptım. Sizlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

SOĞAN YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN

Palandöken ve yönetimini esnafa hizmet etmeyi başaramamakla eleştiren Yiğiner ise, "Biz soğan yemedik ki karnımız ağrısın. Yaptığımız işin peşindeyiz. Mehmet Yiğiner ne kötülük yapmış? Palandöken, ‘Bu genel kurul, adil bir genel kurul değil’ diyor. Bunun neresi adil değil? 4 yıldaki her toplantıda Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarını kötüledi. Bakanlığa şikayet ettiler, müfettişler gönderdiler, savcılığa gittiler. Buradaki arkadaşlarımıza, birlik başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza para vermişim. İftira en büyük günahlardan biridir. İftirayla seçim kazanılmaz" dedi.

646 OYUN 563’ÜNÜ ALDI

Genel kurulda TESK Genel Başkanlığı için mevcut başkan Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in yarışması bekleniyordu. Ancak Palandöken, ‘genel kurulun gerektiği gibi yapılmadığı’ iddiasıyla adaylıktan çekildi. Böylece Yiğiner, seçime tek aday olarak girmiş oldu. Bunun yanı sıra Palandöken ve yönetim kadrosu, mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Tek aday olarak seçime giren Yiğiner, seçimde kullanılan 646 oyun 563’ünü alarak TESK Genel Başkanı oldu. Seçimde 83 oy ise geçersiz sayıldı.

Yiğiner’in açıkladığı Yönetim ve Denetim Kurulu’nda toplam 19 isim yer aldı. Yönetim Kurulu’nda Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın, İsmail Karacabey, Denetim Kurulunda ise Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya yer aldı.