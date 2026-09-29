  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5’i CHP, 3’ü YRP, 1’i İYİ Parti’den… 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti’ye geçiyor 10 kişi yaralandı, 40 kişi gözaltında! Macron’un başı bu kez liseliler ile dertte! Bu acıya yürek dayanmaz! 51 Filistinli mazlumun kalıntıları defnedildi MHK soruşturması öncesi dikkat çeken paylaşım: ‘Bizi kim alabilir’ dedi, ertesi gün aldılar! Bakan Bolat’ın ABD programı belli oldu! Çok sayıda başlık masada 2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla İçişleri Bakanlığı açıkladı! Siber operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı Sömürgeci Fransızları topraklarından kovan o ülke ilk altın rafinerisini açtı Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş
Dünya Askerlik yapmamak için ülkeden uçarak kaçtı
Dünya

Askerlik yapmamak için ülkeden uçarak kaçtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Askerlik yapmamak için ülkeden uçarak kaçtı

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağında ve seferberlik kapsamında olduğu belirtilen 27 yaşındaki bir genç, yamaç paraşütüyle Ukrayna-Moldova sınırını geçerek askerlikten kaçtı. Yaklaşık 1000 metre yükseklikte fark edilen gencin Moldova'da nereye indiği ise henüz belirlenemedi.

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da, askerlik çağındaki erkeklerin kaçış girişimleri türlü yöntemlerle sürüyor. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde sınır hattında görev yapan ekipler, Moldova yönüne doğru ilerleyen kırmızı kanatlı bir motorlu paraşüt belirledi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko, sınır devriyesinin paraşütü yaklaşık 1000 metre yükseklikte uçarken fark ettiğini aktardı. Ruptly tarafından yayımlanan görüntülerde, sırtında motor bulunan bir kişinin kırmızı kanatlı paraşütle uçtuğu görüldü. Yetkililer, uçuşu gerçekleştiren kişinin askerlik çağında ve seferberlik kapsamında bulunan bir erkek olduğunu değerlendirmesin bulundu.

18-60 YAŞ ARASININ ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAK

Ukrayna ve Moldova makamlarının olayla ilgili incelemesi sürerken kaçağın nereye indiği henüz belirlenemedi. Kişinin Moldova tarafında yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından, belirli muafiyetlere sahip olmayan 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23