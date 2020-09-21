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Aktüel Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu
Aktüel

Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

Kavgada silahla vurulan kişi hastanede ölürken, yaralanan eski belediye başkanı tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:48:40 -
Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

SİNOP (AA) - Sinop’ta çıkan kavgada eski belediye başkanının silahla vurduğu kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Gelincik Mahallesi’ndeki bir restoranda eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Argun, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Argun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgada kolundan vurulan Yılmazer’in ise tedavisi devam ediyor.


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