0553 313 94 23

Sinop’ta doğaya sülün salındı

Sinop’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı 10.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
Sinop’ta doğaya sülün salındı

Sinop’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce getirilen 50 sülün, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde doğaya salındı.


Sinop’ta Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen sülün kuşundan 2 bin adet Sinop’a doğaya salınması için teslim edildi. Doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 2 bin sülün doğaya bırakıldı. Sinop’ta da 2000 yılından bu yana düzenli olarak doğaya sülün bırakıldığı belirtildi. 50 adet sülün, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde doğaya bırakıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Bugün burada Sarıkum Yaban Hayatı Rehabilitasyon ve Kurtarma Merkezimizde sülün salım programını gerçekleştirdik. Bu arada daha önceki yıllarda Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahamızda sülün salım programlarını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 2019 yılı itibariyle 2 bin adet sülün salım programımız vardı. Bu salım programına burada başladık. Salım, Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahamızda devam edecek. Burada sülünlerimiz baya uçma kabiliyetine erişmiş, sağlıklı sülünlerimizin salımını yaptık” dedi.


Doğaya sülün bırakma programına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop İl AFAD Müdürü Ümit Ünal ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 25 yaşında
    1. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri..
    2. Özcan Karagöz Milli Takım yolcusu
    3. Nijerya da Afrika Kıtasal Serbest..
    4. Kremlin son noktayı koydu!..
    5. Hakkari'de terör operasyonu
    6. Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
    7. Malatya'da kamyonet otomobile çarptı:..
    8. Yozgat’ta silahlı kavga ölü sayısı..
    9. Kanserde tümörlerin zayıf noktası..
    10. Ulusal Fotoğraf Çalıştayı tamamlandı
    11. PKK'ya darbe: 2 terörist öldürüldü
    12. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    13. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
    14. Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest..
    15. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    16. 500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı..
    17. Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu
    18. Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
    19. ‘Edirne’de Yaşamış Osmanlı Padişah..
    20. Hırsızlar, çaldıkları otomobille..
    21. Çocuklarına doğru yüzen köpek balığını..
    22. İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez..
    23. BM'den dünya liderlerine çağrı: Suudi..
    24. Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları..
    25. Vali Halk gününde vatandaşlar birebir..
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. CHP'den ekonomi değerlendirmesi
    29. Afetzede çadırında tasarım
    30. Kazadan saatler sonra yaralı bulunan..
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz