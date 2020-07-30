Sinop'ta dehşete düşüren olay! 'Babam gelmese tecavüz edecekti'

İstanbul’da yaşayan ve sağlık sektöründe yöneticilik yapan Serpil Ünal (27) bir hafta önce Sinop Ayancık’taki ailesini ziyarete gitti. Aile 25 Temmuz akşamı iki araba gezmeye çıktı. Yolun karanlık ve ıssız bir kesiminde ortada park etmiş bir araba gördüler. Yoğun bir alkol kokusunun geldiği otomobilde 4 erkek vardı. İddiaya göre 4 kızın bulunduğu aracı gören diğer otomobildekiler takibe başladı. Otomobili kiralamış olan Murat Çaylı iddiaya göre “Sizi buradan geçirmeyiz” dedi. Kullandığı otomobilde 3 kız kuzeniyle birlikte bulunan Serpil Ünal korkuya kapılıp aracının kapılarını kilitledi ve jandarmaya haber verdi. O sırada arkadan gelen arabadaki babası Zeki Ünal olaya müdahale etti. Sürücü Çaylı “Zeki dayı sen miydin, kusura bakma geç tabii” diyerek yolu açtı.

"Babam gelmeseydi bize orada tecavüz edeceklerdi"

İddiaya göre diğer araç yolun ilerisinde Serpil Ünal’ın kullandığı otomobilin arkasına takıldı. Bir süre sonra gelen jandarma Murat Çaylı’nın kullandığı otomobili durdurmaya çalıştı. Aracın durmadığını gören jandarma ekipleri havaya 3 el ateş etti ancak Çaylı olay yerinden uzaklaştı. Serpil Ünal şikâyetçi oldu. İfadesi alınan Çaylı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hürriyete konuşan Serpil Ünal, “Babam gelmeseydi bize orada tecavüz edeceklerdi. Ormanlık yolda bizi orada kesseler bir ay bulamazlardı” dedi.

‘'Takla atmak üzereyken yolun ortasında durdum"

Eşiyle boşanma aşamasında ve bir çocuk babası olan Murat Çaylı (38), adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis yattıktan sonra açık cezaevine çıkma hakkı kazandı ve pandemi sürecinde tahliye edildi. Çaylı iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları anlattı:

“Öyle bir şey olmadı. Aracımı mıcıra kaptırdım. Sağ sol yapıp zikzak çizip takla atmak üzereyken zorla yolun ortasında durdum. O sırada Zeki dayı olarak tanıdığımız kişi yanımıza gelip ‘Ne oldu bir şey mi oldu’ diye sordu. ‘Kaza yapıyorduk ama bir şey olmadı’ dedik ve yolu açtım. Bunlar geçtiler. Taciz etme, yol kesme gibi bir durum yok. Yalan konuşuyorlar.”