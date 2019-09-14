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Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim aldı

Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen ’Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi’ yapıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim aldı

Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen ’Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi’ yapıldı.


CHP Genel merkezin programına göre 14 Eylül’de Sinop’ta gerçekleştirilmesi planlanan ve önceden hazırlıkları yapılan eğitim, bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti.


Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Eğitim Birimi üyesi Tuba Canlı, katılımcıların aldığı eğitimin meclis içerisinde daha donanımlı olacaklarını ifade etti. Eğitim üyesi Canlı, yaptığı konuşmada, “Yerel yönetimler konusunda verdiğimiz eğitim kursuna 8 kişi il yönetimi üyesi, 22 kişi de belediye meclis üyesi arkadaşımız ile toplamda 30 katılımcımız mevcut. Meclis üyelerimizin belli başlı konular altında alacakları bir günlük eğitimin CHP tüzüğünü, belediye meclis kanunlarını, görev ve sorumlulukları gibi zaten bildikleri konular hakkında biraz daha bilgi veriyoruz. Eskimiş, unutulmuş bilgileri varsa onları tazelemeyi hedefliyoruz” dedi.


Yapılan kursun ardından CHP Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve parti okulumuzun yerel yönetimler konusunda vermiş olduğu eğitimlerden dolayı kendilerine ve eğitmen olarak katılan hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
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