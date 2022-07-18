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Yerel Sinop’ta başlayan kavga Esenyurt’ta devam etti
Yerel

Sinop’ta başlayan kavga Esenyurt’ta devam etti

İstanbul Esenyurt’ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 04:02:00 -
Sinop’ta başlayan kavga Esenyurt’ta devam etti

Bıçaklı saldırganın kalabalığın üzerine koşuşturduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesi 1204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bayram tatilinde memleketleri Sinop’a giden 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tatil dönüşü İstanbul’a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop’ta başlayan tartışma İstanbul’da kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine sokak adeta mahşer yerine dönerken husumetli iki aile sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçakların konuştuğu kavgaya tutuştu. Kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayın büyümesi sonucu olay yerine polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

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