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Aktüel Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
Aktüel

Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:37:20 -
Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı

SAMSUN (AA) - Sinop'ta aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski polis, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sinop'ta "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan ve meslekten ihraç edilen komiser Ş.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.B. jandarmaya götürüldü.


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