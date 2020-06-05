Sinop’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Sinop’ta Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan açıklamaya Sinop CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Sinop CHP İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu üyesi Mine Batur, “Geçtiğimiz yıllarda, ‘insanları doğaya bağlama’ teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, ekonomik ve ekolojik yaşamı sağlamaya, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş faydalara dikkat çekilmişti. Ancak son birkaç aydır küresel olarak yaşanan Kovid-19 salgını ulusal ve bölgesel sınırları yerle bir ederek tüm gezegene yayıldı. Korona virüsün yayıldığı ülkelerde devletler süreci tedavi edici yöntemleri, sokağa çıkma yasakları ve karantina ile yönetmeye; insanları bulundukları binalara, beton yapılarının içine ve bireyselliğe hapsederek aşmaya çalışmaktadırlar. Yüzyılın başından itibaren tanışmak zorunda kaldığımız SARS ve MERS bulaşıları ile aynı aileden olan Kovid-19; insanlarda ölümcül bir etkiye ulaştı. Canlıların yaşam alanlarına tecavüz eden yapılaşmalar, endüstriyel atıkların zehirleyici etkisi, doymak bilmez bir iştah, sağlıklı gıdaya ulaşmadaki korkunç eşitsizlikler ve daha niceleri kapitalist sistemin suçudur. Şurası açıktır; kapitalist üretim sistemi değişmedikçe bu krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle de, kapitalizmin oluşturduğu ekolojik krizler derinleştikçe, gelecek için çözüm arayışları ekoloji politik perspektifi ile kapitalizme karşı yaşamın yeniden inşasını, dayanışmayı, toplumsal örgütlenmeyi sağlamaya mecburuz. Fiziksel mesafeyi korusak bile, sosyal mesafede yakın durmalıyız” dedi.