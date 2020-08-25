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Aktüel Sinop'ta 3 mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Sinop'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:30:48 -
Sinop'ta 3 mahalle karantinaya alındı

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez mahallerinde koronavirüs vakalarına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı, mahallere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.


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