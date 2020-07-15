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Aktüel

Sinop’ta 200 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:25:51 -
Sinop’ta 200 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yusuf Bodur’un kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Gerze ilçesi Şeyhli köyü mevkisinde 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, AFAD ve jandarma ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkarıldı. Yaralı Bodur, 112 Acil Servis ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, otomobilde bulunan bir küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

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