0553 313 94 23

Sinop’ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Sinop’ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Sinop’ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Sinop’ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Sinop’ta Gazi Caddesi’nde önceki gece iki çocuk annesi Gülşah Karaduman’ın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden Görkem Ç., hastanedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Görkem Ç, çıkarıldığı mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Zanlı Barış Can Ö.’nün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Barış Can Ö. ile Görkem Ç. arasında önceki gece Gazi Caddesi’nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Görkem Ç.’nin arkadaşı iki çocuk annesi Gülşah Karaduman ile F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Türkiye'nin restine cevap veremedi
    1. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    2. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    3. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    4. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    5. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    6. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    7. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    8. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    9. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    10. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    11. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    12. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    13. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    14. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    15. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    16. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    17. Beko'nun güneş ışığını simule eden..
    18. Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?
    19. Nikos Anastasiadis'den gerçek dışı..
    20. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’,..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?