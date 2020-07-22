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Aktüel

Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Vali Erol Karaömeroğlu, makam aracının otomobille çarpışması sonucu hafif şekilde yaralandı - Karaömeroğlu'nun yanı sıra kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:10:34 -
Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

ÇANKIRI (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

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