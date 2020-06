Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu görevine başladı

SİNOP (AA) - Altındağ Kaymakamlığından Sinop Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu, görevine başladı.

Karaömeroğlu, Valilik önünde Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürlerince karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Vali Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in incisi" ve "Mutlu insanlar şehri" olarak adlandırılan Sinop'a hizmet etme onurunu kendisine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kente bugüne kadar hizmet eden tüm valilere teşekkür eden Karaömeroğlu, Sinop'u, devraldığından daha üst seviyelere çıkarmak için çaba harcayacağını söyledi.

Devlete, millete ve tarihe karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için var gücüyle çalışmanın, en temel görevi olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Her zaman halkımızın sorunlarına açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Çalışmalarımızı güçlü ekip ruhuyla, birlik ve beraberlik anlayışı içinde yürütecek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içinde, hızlı ve etkin, vatandaşı her zaman önceleyen anlayışla çalışacağız. Vatandaşlarımıza hem gönlüm hem de kapım her zaman açık olacak. Heyecanımızı ve çabamızı koruyarak güzel şeyler yapılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Karaömeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde, Sinop'ta da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sağlıktan eğitime kadar her alanda vatandaşa destek vereceklerini belirtti.

Vali Karaömeroğlu, "Pandemi sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edersek, bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır." ifadesini kullandı.