Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Sinop Üniversitesi yakın KYK yurtları |Üniversite tercih süreci 14 Ağustosta tamamlanacak. Tercihlerin ardından sonuçlan ilan edilecek ve üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar hayallerini süsleyen üniversite ve bölüm kadar şehirlerdeki yurt imkanlarını da araştırıyor. Birçok aday “Sinop KYK yurdu var mı 2020” , “Sinop Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu var mı?” , “Sinop KYK yurdu fiyatları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı haziran ayı sonunda koronavirüs salgını gölgesinde yapıldı. Sonuçlar 27 Temmuz’da ilan edildi ve tercihler 6 Ağustos’ta başladı. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sinop Üniversitesi’ni tercihlerine yazacak olanlar şehirde KYK yurdu olup olmadığını araştırmaya başladı.
Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Sinop Üniversitesi’ne yakın hem KYK yurtları hem de özel yurtlar mevcut. İşte, Sinop’ta bulunan KYK yurtları ve iletişim bilgileri:
AYANCIK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(368) 613-46-32, 0(368) 613-46-65
Faks: 03686134655
Adres: Yalı Mah. Atatürk Cd. No:68 AYANCIK / SİNOP
BOYABAT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(368) 315-1987
Faks: 03683151977
Adres: ÇAMLICA MAHALLESİ ÇAMLICA CADDESİ NO: 7 BOYABAT/SİNOP
MAHMUD KEFEVİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres: GELİNCİK MAHALLESİ STAD YOLU MERKEZ/SİNOP
ALAİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(368) 260-3837
Faks: 03682603867
Adres: KEFEVİ MAH. YUSUFARALIĞI SOKAK NO:15 SİNOP
SİNOP YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(368) 271-4538, 0(368) 271-5261
Faks: 03682715491
Adres: Osmaniye Köyü Tefnelik Mahallesi No:32