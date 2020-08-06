Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Sinop Üniversitesi yakın KYK yurtları |Üniversite tercih süreci 14 Ağustosta tamamlanacak. Tercihlerin ardından sonuçlan ilan edilecek ve üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar hayallerini süsleyen üniversite ve bölüm kadar şehirlerdeki yurt imkanlarını da araştırıyor. Birçok aday “Sinop KYK yurdu var mı 2020” , “Sinop Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu var mı?” , “Sinop KYK yurdu fiyatları 2020” konularını araştırıyor.