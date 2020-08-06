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Eğitim

Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Sinop Üniversitesi yakın KYK yurtları |Üniversite tercih süreci 14 Ağustosta tamamlanacak. Tercihlerin ardından sonuçlan ilan edilecek ve üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar hayallerini süsleyen üniversite ve bölüm kadar şehirlerdeki yurt imkanlarını da araştırıyor. Birçok aday “Sinop KYK yurdu var mı 2020” , “Sinop Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu var mı?” , “Sinop KYK yurdu fiyatları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:58:00 -
Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Üniversite sınavı haziran ayı sonunda koronavirüs salgını gölgesinde yapıldı. Sonuçlar 27 Temmuz’da ilan edildi ve tercihler 6 Ağustos’ta başladı. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sinop Üniversitesi’ni tercihlerine yazacak olanlar şehirde KYK yurdu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Sinop Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Sinop Üniversitesi’ne yakın hem KYK yurtları hem de özel yurtlar mevcut. İşte, Sinop’ta bulunan KYK yurtları ve iletişim bilgileri:

AYANCIK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(368) 613-46-32, 0(368) 613-46-65

Faks: 03686134655

Adres: Yalı Mah. Atatürk Cd. No:68 AYANCIK / SİNOP

BOYABAT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(368) 315-1987

Faks: 03683151977

Adres: ÇAMLICA MAHALLESİ ÇAMLICA CADDESİ NO: 7 BOYABAT/SİNOP

MAHMUD KEFEVİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres: GELİNCİK MAHALLESİ STAD YOLU MERKEZ/SİNOP

ALAİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(368) 260-3837

Faks: 03682603867

Adres: KEFEVİ MAH. YUSUFARALIĞI SOKAK NO:15 SİNOP

SİNOP YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(368) 271-4538, 0(368) 271-5261

Faks: 03682715491

Adres: Osmaniye Köyü Tefnelik Mahallesi No:32

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