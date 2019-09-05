Sinop Üniversitesi dumansız hava sahasında

Sigarayla mücadele kapsamında sağlıklı yaşam ve yeşil kampüs sloganıyla hareket eden Sinop Üniversitesi, tüm yerleşkelerinde “Dumansız Hava Sahası” projesini başlattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi kurumlar ve sosyal alanlarda uygulamaya geçirilen ‘Dumansız Hava Sahası’ projesine Sinop Üniversitesi de destek verdi. Üniversite yönetiminin aldığı kararla üniversite yerleşkelerinde dumansız hava sahası alanları belirlendi. Bu kapsamda 15 Temmuz Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi ve Rektörlük binası girişlerine, SÜBİTAM Yerleşkesi’nde SÜBİTAM ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bina girişlerine dumansız hava sahası şeridi çizildi.

“Belirlenen şeritler içerisinde sigara içilemeyecek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Yerleşkelerimizin çeşitli yerlerinde sarı çizgi ile belirlenmiş ’dumansız hava sahaları’ oluşturduk. Bu projeyi gerçekleştirmekteki maksadımız, sağlıklı yaşama destek olmak, sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasının ve izmaritlerin oluşturduğu çevre kirliliğinin önüne geçmektir. Öğrencilerimizden ve personelimizden dileğimiz, bu projeyi desteklemeleri ve üniversitemizi daha sağlıklı bir yer haline dönüştürme yönünde inisiyatif almalarıdır. Üniversite yönetimi olarak bu projemizi daha da ileri götürüp dumansız hava sahalarını üniversite çapında genişletmek arzusundayız. Sağlıklı ve dumansız bir yaşam dileğiyle” dedi.