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Aktüel Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i seçti
Aktüel

Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i seçti

Honda’nın i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CR-V Hybrid modeli Sinop Türkeli Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:33:28 -
Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i seçti

İSTANBUL (AA) - Honda’nın i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CR-V Hybrid modeli, Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin ardından Sinop Türkeli Belediyesi’nin de itfaiye öncü araçları filosuna eklendi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, tüm zamanların en güvenli SUV’u olma özelliğini taşıyan Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından bu kez Sinop Türkeli Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi. Honda Plaza Toros tarafından daha önce de Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklenen CR-V Hybrid modeli, bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olmasının yanı sıra elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Böylece Honda CR-V Hybrid, yakıt tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor. Çatalzeytin İtfaiyesi’nin ardından Türkeli İtfaiyesi’nin de tercihi olan Honda CR-V Hybrid modeli ile çevre sorumluluğu taşıyan itfaiye sayısı artıyor.

- Honda CR-V Hybrid, anlık enerji tüketimini takip ediyor

Honda’nın CR-V Hybrid modellerinde Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Ayrıca Honda CR-V Hybrid, özgün bir dijital gösterge ekranına da sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

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