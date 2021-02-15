Sinop kar tatili var mı? Soğuk ve kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bu sebeple 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçmesi beklenen pek çok okul tatil edildi. Peki, Sinop'ta okullar tatil mi?

Sinop okullar tatil mi? Sinop yüz yüze eğitim iptal mi?

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.