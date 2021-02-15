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Eğitim Sinop okullar tatil mi? Sinop yüz yüze eğitim iptal mi?
Eğitim

Sinop okullar tatil mi? Sinop yüz yüze eğitim iptal mi?

Sinop yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayında ara verildi. Yarıyıl tatilinin ardından köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi. Ancak kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Sinop'ta okullar tatil mi? Sinop okullar ne zaman açılacak güncel

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:37:00 -
Sinop okullar tatil mi? Sinop yüz yüze eğitim iptal mi?

Sinop kar tatili var mı?  Soğuk ve kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bu sebeple 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçmesi beklenen pek çok okul tatil edildi. Peki, Sinop'ta okullar tatil mi?

Sinop okullar tatil mi? Sinop yüz yüze eğitim iptal mi?

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?
Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

Eğitim

Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

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