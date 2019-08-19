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Sinop hava tahmininde başarılı

Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, Sinop’ta 21 farklı otomatik meteorolojik gözlem istasyonları bulunduğunu, hava tahminlerinde başarılı olduklarını söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:37
Sinop hava tahmininde başarılı

Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, Sinop’ta 21 farklı otomatik meteorolojik gözlem istasyonları bulunduğunu, hava tahminlerinde başarılı olduklarını söyledi.


Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kılınç Türkiye genelinde yaklaşık bin 800, Sinop’ta ise 21 farklı otomatik meteorolojik gözlem istasyonları bulunduğunu belirterek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yıllardır otomatik gözlem istasyonu ağına geçmiş durumdayız. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık bin 800’e yakın gözlem istasyonlarıyla değişik noktalarda meteorolojik gözlem yapmaya devam etmekteyiz. Sinop ilimizde de toplamda 21 tane otomatik meteorolojik gözlem istasyonumuz var. Bu istasyonlarımız sıcaklık, nem, basınç, rüzgarının yönünü ve kuvvetini gösteren sensörlerimiz var. Ayrıca hali hazır hava sensörü dediğimiz şu anda Sinop’ta hangi tür yağışın yağdığını gösteren sensörümüz bulunmakta” dedi.


Kılınç, meteorolojik donanım bakımından iyi konumda bulunduklarını, bu nedenle hava tahminlerinde de başarılı olduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:37
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