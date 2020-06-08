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Aktüel

Sinop Belediyesi Sabahattin Ali'nin heykelini yaptıracak

Belediye Başkanı Barış Ayhan: - "Sinop Cezaevi'nde yatan Sabahattin Ali tutuklu olarak kaldığı süre içinde burada 'Aldırma Gönül' şiirini yazdı. Ünlü şairi biz Sinoplular olarak unutmadık"

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:03:17 -
Sinop Belediyesi Sabahattin Ali'nin heykelini yaptıracak

SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte kültür merkezine dönüştürülecek binaya "Sabahattin Ali"nin adını vereceklerini, merkezin yanında yapılacak meydana da Sabahattin Ali'nin heykelini dikeceklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait eski buzhane binasının restore edilerek en kısa sürede vatandaşların hizmetine kültür merkezi olarak sunulacağını belirtti.

Kültür merkezine yazar ve şair Sabahattin Ali'nin adını vereceklerini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"1932-1933 yılları arasında Tarihi Sinop Cezaevi'nde yatan Sabahattin Ali, tutuklu olarak kaldığı süre içinde burada 'Aldırma Gönül' şiirini yazdı. Ünlü şairi biz Sinoplular olarak unutmadık ve buzhanenin yeniden düzenlenerek kültür merkezine dönüştürülmesiyle birlikte buraya Sabahattin Ali'nin adını vereceğiz. Ayrıca merkezin yanına yapılacak meydanın, ünlü şairin Tarihi Sinop Cezaevi'nde yatmış olduğu koğuşa bakan kısmına Sabahattin Ali'nin heykelini yaptıracağız."

Ayhan, heykelle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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